РИАМО - 8 фев. Пробка образовалась на 44-м километре МКАД из-за дорожной аварии, также перекрыт съезд с Ленинского проспекта, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На внутренней стороне 44-го километра МКАД перед Киевским шоссе ограничено движение из-за ДТП», - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за аварии перекрыт съезд с Ленинского проспекта в область на внутреннюю сторону МКАД.

Водителям посоветовали быть внимательными.

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