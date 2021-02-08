РИАМО - 8 фев. В районе железнодорожной платформы Лось Ярославского направления МЖД в столице электричка Болшево - Москва насмерть сбила мужчину 1997 года рождения, говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

По предварительной информации, погибший переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

«На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются обстоятельства случившегося», - говорится в сообщении.

Пассажирам МЖД напомнили, что нужно соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге.