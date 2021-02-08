РИАМО - 8 фев. Два циклона придут в Москву и Подмосковье на этой неделе, из-за чего погода будет изменчивой, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«На текущей неделе к нам придут два циклона: первый будет оказывать влияние завтра вечером и в среду. Возможны снегопады, облачность, а температура останется в пределах минус 10 градусов днем и минус 16 - минус 19 градусов ночью», - сказал Синенков.

Он добавил, что второй циклон принесет в столичный регион снегопады и потепление. В ночные часы температура воздуха составит минус 8 - минус 10 градусов.

«Высота снежного покрова к концу недели повысится на 5-7 сантиметров. В целом погода будет ветреная, возможны метели», - заключил синоптик.​

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