РИАМО - 8 фев. В связи с резким похолоданием «Мособлгаз» организовал работу в усиленном режиме, в постоянной готовности находятся более 90 бригад, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«Для ликвидации возможных чрезвычайных, аварийных ситуаций на территории Московской области в постоянной готовности содержится 91 бригада для проведения аварийно-восстановительных работ, из них – 72 бригады с круглосуточным режимом работы», - говорится в сообщении.

Также к работе подготовлены 164 единицы специализированных аварийных машин.

Жителям Подмосковья напомнили, что нельзя использовать газовые плиты для обогрева квартиры, оставлять работающие газовые приборы без присмотра и допускать к ним детей дошкольного возраста.

В Подмосковье под утро 9 февраля температура может опуститься до минус 32 градусов. В регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных морозов.