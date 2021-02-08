РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 фев. Коммунальные службы Балашихи готовы к работе в условиях аномальных морозов, в городском округе сформировано 38 аварийных бригад, диспетчерские службы работают круглосуточно, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Подмосковье может похолодать до минус 30 градусов. Это на 15-20 градусов ниже климатической нормы.

«Переждать в тепле капризы природы жителям города помогут коммунальщики. Все ресурсоснабжающие организации ждут эту ледяную атаку во всеоружии. На случай нештатных ситуаций на их базе сформированы 14 аварийных бригад. В них вошли 88 коммунальщиков. Помогать людям будут 58 единиц спецтехники», - говорится в сообщении.

Еще 24 аварийные бригады будут работать от управляющих компаний. Все они переведены в режим повышенной готовности, а диспетчерские службы работают круглосуточно.