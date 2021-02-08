РИАМО - 8 фев. Третья Всероссийская выставка-ярмарка народных мастеров, художников и дизайнеров «РусАртСтиль» пройдет с 10 по 14 февраля на выставочной площадке «Гостиный Двор» в центре Москвы, говорится в сообщении организаторов мероприятия.

«Участниками выставки станут более 450 предприятий, объединений, творческих союзов, а также мастеров, ремесленников и дизайнеров из 40 регионов России. Они представят авторскую керамику и фарфор, лаковую миниатюру, эмальерное искусство, ювелирные изделия, предметы интерьера и декора, а также авторскую, дизайнерскую, этническую одежду и аксессуары», — говорится в сообщении.

Коллективные стенды представят работы предприятий и мастеров из республик Карелия и Бурятия, Саха (Якутия); Калужской, Саратовской, Пермской, Московской областей и других регионов страны.

«Изюминкой» культурной программы станет серия специальных fashion-показов. Современную моду и авторское переосмысление традиций народного костюма представят известные российские модельеры: Валентина Мельникова, Надежда Шибина, Сергей Глебушкин и другие, а также Ассоциация модельеров России, Евразийская ассоциация этнодизайнеров и детская неделя моды Kids Fashion Week.

Впервые в рамках выставки пройдет праздник моды, дизайна и ремесел единства многонациональной культуры народов Евразийского пространства — «Этноподиум». В нем примут участие яркие и уже заявившие о себе в Европе дизайнеры из республик Саха (Якутия) ,Татарстан, Алтай, Крым, Башкортостан, Калмыкия, Брянской и Иркутской областей, Москвы, а также дизайнеры стран СНГ — Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана.

Посетители увидят новые и оригинальные коллекции, а также гала-показ финалистов конкурса, поучаствуют в мастер-классах от профессиональных дизайнеров. Гостей ждут творческие встречи и презентации, а также многое другое.

Мастера по художественной обработке стекла объединятся в специализированном проекте «Про стекло» и порадуют гостей выставки необычными авторскими подарками. Известный российский художник Владимир Пронин, являющийся ярким представителем нового русского авангарда и основателем «орнаментального неосимволизма», познакомит с уникальной экспозицией «Новые краски России».

«Дом русской одежды Валентины Аверьяновой» представит экспозицию своих работ, включая современные боярские костюмы XXI века, в том числе костюм «Красная Москва», в декоре которого использована вышивка золотом, камнями. Посетители увидят показы коллекций одежды, аксессуаров, а также выступление творческих исполнителей и коллективов с интермедийными постановками и театральными скетчами. И, конечно же, всех гостей ждет креативная фотозона.

Посетив выставку, гости увидят сразу две масштабные экспозиции. Проект «РусАртСтиль» пройдет в рамках художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия», цель которой — показать Россию как страну возможностей, хранящую традиции культуры своего многонационального народа.

Гостей ждут более 30 арт-проектов, презентации проектов Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства, посвященных 300-летию Российской Империи, документально-художественный проект «Триумф Российской художественной промышленности и ювелирных фирм на Всероссийских и Всемирных выставках XIX — начала XX веков».

Также посетители увидят проект с Торжокскими золотошвейными мастерскими «Кокошник — национальный символ России», презентацию фотопроекта одного из лучших фотографов России Андрея Бронникова, показывающего уникальную красоту природы нашей страны, православную экспозицию, посвященную 800-летию со дня рождения Благоверного князя Александра Невского, выставку «Штрихи Победы в лицах», фотовыставку Русского географического общества «Самая красивая страна» и многое другое.

Выставка «РусАртСтиль» станет масштабным арт-событием, популяризирующим как традиционные аутентичные изделия народных художественных промыслов и ремесел, так и современные авторские работы молодых и талантливых мастеров со всей России. Проект проходит при поддержке министерства промышленности и торговли РФ.