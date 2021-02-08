РИАМО - 8 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии правительства города молодым ученым в День российской науки, ученых наградили по итогам работы за прошедший год, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы​​.

В минувшем году сотрудники 184 организаций подали 1042 заявки на премию. Лауреатами стали 78 молодых ученых. Их разработки и исследования успели зарекомендовать себя на практике.

«На присуждение премии могут претендовать молодые ученые Москвы в возрасте до 35 лет, доктора наук – до 40 лет, научные и научно-педагогические работники, аспиранты, докторанты, иные специалисты, ведущие научную и научно-техническую деятельность в организациях науки и высшего образования, расположенных на территории Москвы, специалисты предприятий и организаций, ведущие экспериментальные разработки», – говорится в сообщении.

Размер премии в 2019 году увеличили до 2 миллиона рублей. Коллектив делит эти средства поровну, а дипломы вручаются всем участникам. В настоящее время число премий составляет 50 единиц в 22 номинациях.

За время проведения конкурса на соискание премий в 2013-2020 годах было подано свыше 4,5 тысячи заявок. Награды удостоились 432 молодых ученых.

В прошлом году был создан совет лауреатов премии правительства Москвы молодым ученым, который популяризирует науку, вовлекает учащихся в научную деятельность, а также повышает качество образования.

Премии присуждаются каждый год. Ими отмечают выдающиеся результаты в фундаментальных и прикладных научных исследованиях, а также разработку и внедрение технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ, которые содействуют повышению эффективности деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере столицы.

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