РИАМО - 8 фев. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с заболеваемостью Covid-19 в стране стабилизируется, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Ежедневно специалисты проводят мониторинг изменений эпидемиологической обстановки в России, рассказала вице-премьер. Показатели по заболеваемости коронавирусом идут на снижение в 29 регионах страны», - говорится в сообщении.
Нестабильность ситуации с коронавирусом отмечается в Костромской и Псковской областях.
Всего с начала пандемии в России выявлено 3 983 197 случаев заражения коронавирусом, скончались 77 068 заболевших, выздоровел 3 472 091 пациент.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
8 ФЕВРАЛЯ
- Столичные власти могут снять антиковидные ограничения в ближайшие месяцы. В Москвы отмечают стабилизацию эпидситуации с Covid-19
- Ночные клубы в Подмосковье возобновляют обычную работу. В Подмосковье продолжают снимать ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Воробьев сообщил о возвращении Подмосковья к «доковидной» жизни.
- За сутки в России зарегистрировали 15 916 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 912 больных. В Москве - 1 728 .
- Пять препаратов для лечения коронавируса одобрили в России. Речь идет о фавипиравире, умифеновире, ремдесивире, интерфероне-альфа и гидроксихлорохине.
- Песков считает, что Россия летом вернется к нормальной жизни после пандемии. Он считает, что к лету у 60% россиян выработается иммунитет к коронавирусу и тогда можно будет жить прежней жизнью.
- Более 3,7 млн масок производят в Подмосковье ежедневно. В связи с пандемией коронавируса в Подмосковье в общественных местах необходимо носить защитные маски.
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