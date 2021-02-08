РИАМО - 8 фев. В столице за десять лет количество дорожных аварий с погибшими сократилось на 52%, с пострадавшими — на 32,5%, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
В мегаполисе к 2030 году планируют прийти к нулевой дорожной смертности. Сейчас в городе делается все для достижения данной цели: развивается пешеходная инфраструктура, обустраиваются и модернизируются пешеходные переходы, появляются новые светофоры.
Кроме того, в Москве меняют организацию дорожного движения и развивают систему фотофиксации.
Также в 2020 году количество погибших в авариях на дорогах Москвы снизилось на 17% по сравнению с 2019 годом.
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