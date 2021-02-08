РИАМО - 8 фев. Специалисты соцзащиты навестят московскую семью, где отчим избил падчерицу, визит состоится после того, как ребенка выпишут из больницы, сообщается на сайте столичного департамента труда и соцзащиты населения.

По информации городской прокуратуры, 6 февраля в квартире на улице Руставели 39-летний мужчина избил свою падчерицу 2008 года рождения. Ребенка госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка.

«Сейчас девочка находится в больнице. Ее здоровью ничего не угрожает. Также ребенка навестил наш психолог. После выписки ребенка из больницы семью навестят специалисты соцзащиты», - говорится в сообщении.

По данным департамента, с прошлого декабря семья посещает один из городских семейных центров, где с мамой и ребенком работают сотрудники службы соцзащиты - женщина посещает психолога, а девочка ходит на занятия в подростковый клуб. Также семье оказывали юридические и консультационные услуги.

Семье и в дальнейшем будут оказывать необходимую помощь и поддержку.