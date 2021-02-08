РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. Строительство шести многоквартирных домов у деревни Борисовка в подмосковном Подольске ведется в графике, инспекторы Главгосстройнадзора проверят объекты до 18 февраля, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторы Главгосстройнадзора проверяют ход строительства шести многоквартирных домов вблизи деревни Борисовка. Застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик «Квартал-Инвестстрой».

«Строительство объекта ведется в графике. В ходе плановой проверки, которая продлится до 18 февраля, инспекторы проверят, как ведутся работы и есть ли нарушения. В случае выявления нарушений в отношении застройщика могут быть предприняты меры административного воздействия», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

На данный момент на объектах ведутся работы по устройству монолитных конструкций, наружных стен и внутренних перегородок и монтаж оконных блоков. В ходе работ задействовано порядка 140 человек и 8 единиц техники.

Прогнозируемая дата завершения работ – 4 квартал 2022 года.