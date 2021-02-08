РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 фев. Семь автомобилей эвакуировали в подмосковных Котельниках в рамках профилактического мероприятия «Свободный проезд», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В понедельник сотрудники администрации Котельников совместно с инспекторами ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» провели профилактическое мероприятие «Свободный проезд» на территории микрорайона Южный.

«В ходе мероприятия выявляли автомобили, нарушающие правила парковки и создающие препятствия для проезда других участников дорожного движения. В результате эвакуировали семь автомобилей», - говорится в сообщении.

Владельцев автомобилей привлекут к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.