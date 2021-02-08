РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 фев. Спасатели призвали жителей Люберец разъяснить своим детям правила поведения при пожаре во избежание несчастных случаев, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Ежегодно главным управлением МЧС России по Московской области совместно с правительством Московской области проводится большая профилактическая работа с подрастающим поколением по привитию безопасного поведения и соблюдению требований пожарной безопасности. Однако за 2020 год на территории Московской области произошло 16 пожаров, в которых погибли 19 детей», - говорится в сообщении.

Каждый ребенок должен знать, как вести себя при пожаре. Нельзя притрагиваться к огню, нужно звать на помощь взрослых. Если их нет дома, то нужно выйти из горящей квартиры или дома и обратиться за помощью к соседям. Пользоваться лифтом во время пожара запрещено. Если квартира заперта, нужно не поддаваться панике, позвонить по телефонам: 01 или 112 и звать на помощь соседей.

«Необходимо помнить, что опаснее огня может быть только дым. Чтобы не задохнуться при пожаре, следует дышать через мокрую марлю и ползти к выходу, не поднимаясь на ноги. Дым имеет свойство подниматься вверх», - отмечается в материале.

При этом родителям нужно постараться не напугать ребенка этими правилами, а вызвать у него желание быть внимательным и осторожным.

«Не забывайте: гораздо легче предотвратить пожар, чем его потушить. Простые меры предосторожности помогут вам обезопасить себя и своих детей», - заключается в материале.