РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. Новая школа на 1100 мест на Флотском проезде подмосковного Подольска уже готова более чем на 50%, завершить все работы планируется до конца 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Подольске продолжаются работы по строительству школы на 1100 мест на Флотском проезде. Строительная готовность объекта составляет более 50%. На площадке около 150 рабочих. На объекте выполняются кровельные, фасадные и отделочные работы, ведется установка оконных блоков, монтаж внутренних инженерных сетей», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2021 года. Строительство ведется в рамках президентского национального проекта «Современная школа».

В рамках проекта в четырехэтажном здании предусмотрено размещение современных просторных учебных классов, лабораторий, мастерских, помещений для групп продленного дня, двух спортивных и актового залов, библиотеки с медиатекой, столовой с пищеблоков, административных кабинетов и вспомогательных помещений.

На прилегающей территории будет выполнено комплексное благоустройство с обустройством спортивного ядра со стадионом и беговыми дорожками, детскими и игровыми площадками.