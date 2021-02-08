РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 фев. Призер Олимпийских игр 2010 года по лыжным гонкам Наталья Коростелева 12 февраля проведет для пожилых жителей Люберец мастер-класс по скандинавской ходьбе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«12 февраля в 10:00 в Центральном парке Люберец состоится мастер-класс по скандинавской ходьбе с элементами общей физической подготовки от призера Олимпийских игр 2010 года по лыжным гонкам Натальи Коростелевой. Спортсменка и многодетная мама поделится секретами сохранения хорошей физической формы и даст свои рекомендации по правильной технике выполнения упражнений», - говорится в сообщении.

Спортивное мероприятие пройдет в рамках проекта «Активное долголетие». Его организаторы - «РосМолСпорт Московской области», спорткомитет городского округа Люберцы и МУ «Парк культуры и отдыха» при поддержке администрации муниципалитета.