РИАМО - 8 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в топ-3 медиарейтинга глав российских регионов за январь 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы исследовательской компании «Медиалогия».

Воробьев занял второе место среди глав всех регионов страны и второе место среди глав субъектов Центрального федерального округа. На первом месте в двух рейтингах расположился мэр Москвы Сергей Собянин. На третьем месте по РФ – губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, по ЦФО - глава Тверской области Игорь Руденя.

В январе СМИ писали о том, что президент России Владимир Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыли движение по транспортной развязке в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе.

Губернатор Подмосковья также поручил обеспечить безопасность в ходе крещенских купаний. Более 200 мест в Московской области было оборудовано для проведения купаний на Крещение, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин в ходе доклада губернатору.

Также СМИ сообщали, что Воробьев подписал постановление, согласно которому на территории региона перестает действовать ряд ограничений, связанных с коронавирусом.

Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что в регионе развернули 93 пункта для вакцинации населения от коронавируса. Губернатором было принято решение организовать работу передвижных пунктов, где жители могут получить вакцину от Covid-19.