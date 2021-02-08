РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 фев. Руководителя отделения «Молодой гвардии» подмосковных Котельников Никиту Сафонова наградили за помощь в период пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В арт-центре «Нахабино» прошло расширенное заседание регионального штаба «Молодой Гвардии». Руководители МГЕР собрались вместе и обсудили актуальные вопросы.

«Были утверждены исполняющие обязанности и руководители местных отделений. Также прошло награждение президентскими медалями «Мы вместе» активистов, которые проявили себя в период пандемии, в том числе наградили и руководителя Котельниковского отделения «Молодой гвардии» Никиту Сафонова», - говорится в сообщении.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

8 ФЕВРАЛЯ

- Столичные власти могут снять антиковидные ограничения в ближайшие месяцы. В Москвы отмечают стабилизацию эпидситуации с Covid-19



- Ночные клубы в Подмосковье возобновляют обычную работу. В Подмосковье продолжают снимать ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Воробьев сообщил о возвращении Подмосковья к «доковидной» жизни.

На прошлой неделе по сути все ограничения сняты, на массовые мероприятия остались ограничения. Но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных стандартов. Мы по сути переходим в обычный, штатный режим работы.

- За сутки в России зарегистрировали 15 916 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 912 больных. В Москве - 1 728 .

- Пять препаратов для лечения коронавируса одобрили в России. Речь идет о фавипиравире, умифеновире, ремдесивире, интерфероне-альфа и гидроксихлорохине.

- Песков считает, что Россия летом вернется к нормальной жизни после пандемии. Он считает, что к лету у 60% россиян выработается иммунитет к коронавирусу и тогда можно будет жить прежней жизнью.

- Более 3,7 млн масок производят в Подмосковье ежедневно. В связи с пандемией коронавируса в Подмосковье в общественных местах необходимо носить защитные маски.