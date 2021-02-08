РИАМО - 8 фев. В Подмосковном парламенте 11 февраля пройдет заседание, на котором рассмотрят 20 вопросов, в том числе присвоение городскому округу Ступино звания «Город трудовой доблести», говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Депутаты Мособлдумы планируют обратиться с этим вопросом к президенту России Владимиру Путину.

«Промышленные предприятия и жители города внесли значительный вклад в достижение Победы в войне, и, я надеюсь, что наше обращение получит положительное решение», – сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Также будет рассмотрен законопроект о замене натуральной льготы на денежную компенсацию для малоимущих пенсионеров, проживающих в одиночестве. Выступить со своими докладами на заседание пригласили представителей профильных министерств.

«Во-первых, это строительство социальных объектов. Многие стройки в прошлом году были заморожены из-за пандемии, людям важно знать сроки завершения школ, поликлиник, детских садов и других важных учреждений», – сказал глава парламента.

Вторая тема доклада будет касаться состояния и перспектив деятельности по обращению с отходами производства и потребления.

Помимо этого, депутаты рассмотрят ходатайства о присвоении почетных званий «Почетный гражданин Московской области» двум выдающимся деятелям страны.