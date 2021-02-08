РИАМО - 8 фев. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с ранением ребенка из пневматического оружия в Одинцовском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Прокуратура Московской области поручила Одинцовской городской прокуратуре провести проверку информации, опубликованной в сети Интернет, о травмировании малолетнего ребенка в результате выстрела из пневматического оружия», - говорится в сообщении.

Специалисты установят причины и условия произошедшего и дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.

После проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Итоги работы проконтролируют в прокуратуре региона.