РИАМО - 8 фев. Инвестор получил разрешение на строительство учебного центра на 200 мест и дошкольного образовательного учреждения на 100 мест в столичном районе Левобережный, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Здание площадью 4,5 тысячи квадратных метров построят по адресу: Ленинградское шоссе, владение 69. Оно будет возведено за счет инвестора в составе ЖК «Акватория».

«Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлена программа проверок учебного центра на весь период строительства. К проверкам привлекут центр экспертиз, специалисты которого выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В пятиэтажном здании будут работать лифты. На его этажах расположатся спортивные залы, актовый зал, библиотека с читальным залом, методический кабинет, книгохранилище, а также кинофотолаборатория, кабинеты IT-полигона, психолога и логопеда, обеденный зал, медблок, рекреации и другие помещения.

Территорию вокруг учебного центра благоустроят и озеленят. На ней организуют проезды и пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.