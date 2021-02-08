РИАМО - 8 фев. По данным Центробанка России, официальные курсы доллара и евро на 9 февраля 2021 года понизились, сообщает Газета.ru.

«Согласно опубликованным на сайте регулятора данным, доллар опустился на 85,05 копейки, до 74,26 рубля», – говорится в сообщении.

Курс евро снизился на 48,31 копейки и составил 89,4 рубля.

Согласно прогнозам аналитиков, у национальной валюты есть потенциал укрепиться до 73 рублей за доллар уже в первой половине 2021 года.