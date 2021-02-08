РИАМО - 8 фев. В этом году работающие пенсионеры имеют право на получение определенных выплат, также они могут рассчитывать на индексацию зарплаты, если работают официально, сообщает Nation News.

«В Пенсионный фонд России поступают взносы за пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность. Граждане могут воспользоваться правом на перерасчет страховой пенсии с прибавлением пенсионных баллов, которые считаются за годы работы после достижения пенсионного возраста», – говорится в сообщении.

Автоматическое повышение выплат произойдет в августе. Перерасчет может прибавить только три балла в течение года.

Пенсионеры, которые получают пенсии за выслугу лет или по инвалидности, не теряют индексацию, если продолжают работать. Заморозка индексации относится только к тем, кто получает страховую пенсию и при этом продолжает трудиться.

Пенсионеры, которые работают и получают страховую пенсию, могут рассчитывать на дополнительные выплаты за содержание иждивенцев, инвалидность, а также за работу на Крайнем Севере.

Возможна и ежегодная индексация зарплат для пенсионеров, которые работают по трудовому договору. Так, работодатель обязан проиндексировать зарплату или он получит штраф. У работников госорганов зарплата индексируется в особом порядке.

Если пенсионера, получающего страховую пенсию, увольняют, он получает доплату с первого числа нового месяца после увольнения. Также он может получить выплаты от работодателя, которые компенсируют неиспользованный отпуск и пособие за увольнение по причине ликвидации организации.​