РИАМО - 8 фев. Пользователи сервисов «Яндекса» в понедельник днем сообщают о неполадках в работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои в популярных сервисах.

Сбои в работе начались около 15:30 по московскому времени.

63% пользователей жалуются на проблемы с сайтом, 27% — на неработающую почту. Еще 9% пользователей отметили проблемы в работе сервиса «Яндекс. Деньги».

Сбой в работе отмечен в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.