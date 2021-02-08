С 1 февраля в России вступил в силу закон о запрете мата в соцсетях. Многие пользователи задумались, как теперь им выражать свои мысли и эмоции, и стали искать альтернативы нецензурной лексике. В ход пошли и исконно русские выражения, и давно забытые детские ругательства, и даже «картинки со звуком». Обозреватель РИАМО выбрала лучшие мемы и видео о запрете мата в социальных сетях.

«Блин блинский» и «сумочка блестящая»

В идеальном мире с 1 февраля интернет должен был превратиться в место, свободное от мата. По мнению @dreamy_nephilim, социальные сети должны были выглядеть примерно так:

Все люди в России 1 февраля по задумкам правительства:#деньматов pic.twitter.com/FshsdBD1Xj — 𝐡𝐨𝐥𝐲 𝐟(𝐞)𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 (@dreamy_nephilim) February 1, 2021

Многие пользователи TikTok в постах с хэштегом #запретмата и #запретматавсети стали фантазировать на тему, как же теперь им общаться в социальных сетях.

После запрета нецензурной лексики у многих просто не находится слов для выражения своих мыслей и чувств.

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Заводы встанут

Как нелегко теперь приходится в бытовых ситуациях тем, кто привык делиться малейшими переживаниями в соцсетях, показывает пользователь TikTok @sashakuvaeva.

В свою очередь, пользователь @wasyanka переживает, что из-за нововведения заводы страны и вовсе могут остановиться.

Многие просто не смогут подобрать слов, чтобы рассказать о своем дне или выразить мнение.

Спорт без мата

Казалось бы, запрет мата должен коснуться только пользователей соцсетей, которые любят экспрессивно выражаться, но под ударом оказались еще и шахматисты и спортсмены. Вот кому без мата действительно не обойтись…

Размещал, размещаю и планирую и дальше размещать в социальных сетях pic.twitter.com/7sgfxwPlXp — Leonid Volkov (@leonidvolkov) February 2, 2021

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Замена найдется

Русский народ не зря считают самым изобретательным – умельцы сразу кинулись придумывать, чем же можно заменить привычную обсценную лексику.

В качестве альтернативы, например, отлично подойдут давно забытые старорусские слова.

Более полным списком замен делятся представители юридической организации @imperia_femidi:

«Ёкарный бабай, едрить-колотить, ёлы-палы, ёперный театр, футы-нуты, ёксель-моксель, едрить его в корень, едрид-мадрид, етижи-пассатижи, ёк-макарёк, твою дивизию, едрён-батон, блин-блинский, ёпрст, гвоздь мне в кеды, япона мать, ёшкин кот, проклятые лоси, укуси меня пчела, ёлки-иголки».

Картинки «со звуком» и смена ПМЖ

Избавиться от вредной привычки приправлять бранными выражениями свою речь может быть нелегко. Первое время в сети точно будут нарушители закона.

А что теперь будет с аккаунтами известных матерщинников – и подумать страшно!

Однако даже извинения, скорее всего, тут не помогут, и нарушителя все равно забанят.

россияне обжалывают удаление своих постов, содержащих мат, фото в цвете pic.twitter.com/6xMuqTAIbb — алёнка (@angstyona) February 1, 2021

Впрочем, можно встретить и нестандартные решения – в ход идут даже так называемые «картинки со звуком».

Кстати, язык мимики никто не отменял – иногда достаточно красноречиво посмотреть.

А некоторые пользователи и вовсе решили виртуально сменить место жительства или начать учить другие языки.

Россияне в настройках местоположения после того, как узнали, что их забанят из-за мата

#деньматов pic.twitter.com/GbzLuPuR8e — Паноптикум моей души (@mozhetnenado) February 1, 2021

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