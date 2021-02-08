С 1 февраля в России вступил в силу закон о запрете мата в соцсетях. Многие пользователи задумались, как теперь им выражать свои мысли и эмоции, и стали искать альтернативы нецензурной лексике. В ход пошли и исконно русские выражения, и давно забытые детские ругательства, и даже «картинки со звуком». Обозреватель РИАМО выбрала лучшие мемы и видео о запрете мата в социальных сетях.
«Блин блинский» и «сумочка блестящая»
В идеальном мире с 1 февраля интернет должен был превратиться в место, свободное от мата. По мнению @dreamy_nephilim, социальные сети должны были выглядеть примерно так:
Все люди в России 1 февраля по задумкам правительства:#деньматов pic.twitter.com/FshsdBD1Xj— 𝐡𝐨𝐥𝐲 𝐟(𝐞)𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 (@dreamy_nephilim) February 1, 2021
Многие пользователи TikTok в постах с хэштегом #запретмата и #запретматавсети стали фантазировать на тему, как же теперь им общаться в социальных сетях.
@archershh
что скажешь по поводу нового закона? 😇 #жиза #диалог #вк #закон #мат♬ оригинальный звук - arche
После запрета нецензурной лексики у многих просто не находится слов для выражения своих мыслей и чувств.
@_t_o_m_m_i._s_h_e_l_b_i
#рекомендации #запретмата #Вк #топрек♬ оригинальный звук - Данил Рудковский
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Заводы встанут
Как нелегко теперь приходится в бытовых ситуациях тем, кто привык делиться малейшими переживаниями в соцсетях, показывает пользователь TikTok @sashakuvaeva.
В свою очередь, пользователь @wasyanka переживает, что из-за нововведения заводы страны и вовсе могут остановиться.
@wasyanka
Ответить пользователю @evgeniamarkelova #север #ржака♬ оригинальный звук - Василий
Многие просто не смогут подобрать слов, чтобы рассказать о своем дне или выразить мнение.
Спорт без мата
Казалось бы, запрет мата должен коснуться только пользователей соцсетей, которые любят экспрессивно выражаться, но под ударом оказались еще и шахматисты и спортсмены. Вот кому без мата действительно не обойтись…
Размещал, размещаю и планирую и дальше размещать в социальных сетях pic.twitter.com/7sgfxwPlXp— Leonid Volkov (@leonidvolkov) February 2, 2021
@dimanshabley
Вы тоже не задумывались об этом? #шахматы #шахимат #запретмата♬ оригинальный звук - 💸МУЗЫКА ДЛЯ ТВОИХ ВИДЕО 💸
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Замена найдется
Русский народ не зря считают самым изобретательным – умельцы сразу кинулись придумывать, чем же можно заменить привычную обсценную лексику.
В качестве альтернативы, например, отлично подойдут давно забытые старорусские слова.
Более полным списком замен делятся представители юридической организации @imperia_femidi:
«Ёкарный бабай, едрить-колотить, ёлы-палы, ёперный театр, футы-нуты, ёксель-моксель, едрить его в корень, едрид-мадрид, етижи-пассатижи, ёк-макарёк, твою дивизию, едрён-батон, блин-блинский, ёпрст, гвоздь мне в кеды, япона мать, ёшкин кот, проклятые лоси, укуси меня пчела, ёлки-иголки».
@solomonovshow
#смешно#мат#послал#нах#анекдот#угар#прикол#юмор#ржака#жиза#комедия#рек#топ#ору#лол#хаха#ой#лучшее♬ оригинальный звук - Solomonovshow
@ingalyator228
Не брагодарите💋 #рекомендации #мат #мемы #1февралязапретмата #1февраля #запретмата #ёшкинкот #пикчи #рек♬ SugarCrash - ElyOtto🧦
Картинки «со звуком» и смена ПМЖ
Избавиться от вредной привычки приправлять бранными выражениями свою речь может быть нелегко. Первое время в сети точно будут нарушители закона.
А что теперь будет с аккаунтами известных матерщинников – и подумать страшно!
мат в соцсетях: *запрещают*— гротеск🏯 (@st_grotesque) February 1, 2021
аккаунты ларисы гузеевой: pic.twitter.com/09GHIbjiRT
Однако даже извинения, скорее всего, тут не помогут, и нарушителя все равно забанят.
россияне обжалывают удаление своих постов, содержащих мат, фото в цвете pic.twitter.com/6xMuqTAIbb— алёнка (@angstyona) February 1, 2021
Впрочем, можно встретить и нестандартные решения – в ход идут даже так называемые «картинки со звуком».
Кстати, язык мимики никто не отменял – иногда достаточно красноречиво посмотреть.
А некоторые пользователи и вовсе решили виртуально сменить место жительства или начать учить другие языки.
Россияне в настройках местоположения после того, как узнали, что их забанят из-за мата— Паноптикум моей души (@mozhetnenado) February 1, 2021
#деньматов pic.twitter.com/GbzLuPuR8e
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