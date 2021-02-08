РИАМО - 8 фев. Президент Владимир Путин оценил наличие у России трех вакцин от коронавируса, назвав этот факт крупным научным успехом, сообщает ТАСС.

Глава государства напомнил, что страна занимает лидирующие позиции в мире в вопросе создания вакцины от этой инфекции. Все это, как подчеркнул президент, благодаря отечественным ученым.

«Более того, мы единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной разработки. <…> Без всякого сомнения, это крупный научный успех», — подчеркнул Путин.

Также он особо отметил начало массовой вакцинации в России. Президент напомнил, что достижениями ученых могут воспользоваться не только россияне, но и жители других государств.

В России зарегистрировали две вакцины от коронавируса: «Спутник-V» и «ЭпиВакКорона». В середине февраля анонсировали регистрацию третье вакцины, которую разрабатывают в Центре Чумакова.​

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Текстовая трансляция

8 ФЕВРАЛЯ

- Столичные власти могут снять антиковидные ограничения в ближайшие месяцы. В Москвы отмечают стабилизацию эпидситуации с Covid-19



- Ночные клубы в Подмосковье возобновляют обычную работу. В Подмосковье продолжают снимать ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Воробьев сообщил о возвращении Подмосковья к «доковидной» жизни.

На прошлой неделе по сути все ограничения сняты, на массовые мероприятия остались ограничения. Но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных стандартов. Мы по сути переходим в обычный, штатный режим работы.

- За сутки в России зарегистрировали 15 916 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 912 больных. В Москве - 1 728 .

- Пять препаратов для лечения коронавируса одобрили в России. Речь идет о фавипиравире, умифеновире, ремдесивире, интерфероне-альфа и гидроксихлорохине.

- Песков считает, что Россия летом вернется к нормальной жизни после пандемии. Он считает, что к лету у 60% россиян выработается иммунитет к коронавирусу и тогда можно будет жить прежней жизнью.

- Более 3,7 млн масок производят в Подмосковье ежедневно. В связи с пандемией коронавируса в Подмосковье в общественных местах необходимо носить защитные маски.