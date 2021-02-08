РИАМО - 8 фев. В Подмосковье общественный транспорт подготовили к комфортной и безопасной работе во время сильных морозов, при возникновении проблем на маршруты оперативно направят резервные автобусы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Морозы выйдут на пик 9 февраля, под утро в регионе температура может опуститься до минус 32 градусов.

«В Подмосковье создан оперативный штаб с представителями администраций и перевозчиков, который позволяет контролировать работу транспорта в холода. Также вся информация поступает в ЦУР, где ведется мониторинг работы транспорта. <...> Все эти меры позволяют нам быстро реагировать на каждую жалобу и оперативно принимать решения по их устранению», – отметила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

Также в настоящее время в регионе проходит акция, в рамках которой пассажирам общественного транспорта, ожидающим его на остановке, раздают бесплатный горячий чай. В понедельник его раздавали в 42 муниципальных образованиях. Пункты раздачи напитка работают с 08:00 до 09:30 и с 17:00 до 19:00. Акцию запустили на время сильных морозов, она проводится на автовокзалах и остановках в определенные дни для каждой точки.

Кротова отметила, что в выходные чай раздавали на 25 точках в 12 муниципалитетах.

В понедельник чай от «Мострансавто» помог согреться посетителям автовокзалов в Волоколамске, Коломне и Воскресенске, автостанций в Озерах и Верее, остановочных пунктов «Костино» и «Ельдигино» в Пушкине, «микрорайон Северный» и «Улица Николаева» в Электростали, а также на остановках «Вокзал» и «Автостанция» в Павловском Посаде. Акцию поддержали перевозчики в Красногорске и Балашихе.

В настоящее время перевозчики увеличили выпуск на 22 автобуса на восьми маршрутах, а также заменили девять автобусов малого класса на средний класс в городских округах Ленинский, Химки, Балашиха и Красногорск.

На время морозов в Подмосковье работают 1,2 тысячи машин такси из 30 таксопарков. Они бесплатно подвозят граждан, которые оказались вдали от остановок и населенных пунктов, до ближайшей остановки или железнодорожных станций.