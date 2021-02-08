РИАМО - 8 фев. Дорожные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы из-за морозов, а водителей призвали минимизировать передвижения на личном транспорте, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Синоптики прогнозируют усиление морозов в ближайшие дни. Так, 9-10 февраля станет наиболее холодным периодом не только на этой неделе, но и за всю зиму. В некоторых местах температура опустится до минус 30 градусов. А 12 февраля прогнозируют сильную метель, может выпасть до 40% от месячной нормы осадков.

«Помните, что вождение в сильные морозы не рекомендуется. Они пагубно влияют на подвеску с тормозами: всего 50 километров поездки при температуре минус 30 градусов по износу будут равняться около 500 километров летнего пробега», - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали автовладельцев на текущей неделе минимизировать поездки на личном транспорте, особенно на дальние расстояния, и воспользоваться общественным транспортом.

Однако если оставить машину не удалось, нужно быть крайне осторожными: не торопится, избегать резких маневров и заранее тормозить.

Также к внимательности призвали и пешеходов. Им напомнили, что дорогу нужно переходить по пешеходному переходу и на зеленый свет светофора.