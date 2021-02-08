РИАМО - 8 фев. В перепрофилированных под Covid-больных подмосковных поликлиниках возобновляют оказание плановой медпомощи населению, также в регионе возвращаются к проведению диспансеризации, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов. В ходе мероприятия Воробьев отметил, что в Московской области сняли практически все антиковидные ограничения.

«Прошу обратить внимание на перезапуск всего, что связано с диспансеризацией и регулярной работой тяжелого медоборудования. Как и прежде, большая нагрузка на первичное звено. Я обращаю внимание глав: для нас это крайне важные, ценные люди, кадры - врачи. Они лечат и заботятся о наших жителях», - сказал Воробьев.

В Подмосковье возобновилось обучение студентов в очном формате, их социальные карты снова действуют в общественном транспорте. Также власти разрешили открыть ночные клубы.

«По сути все ограничения сняты. На массовые мероприятия остались ограничения. Но спортивные мероприятия на трибунах можно посещать при соблюдении определенных современных стандартов. Мы переходим в обычный режим работы», - подчеркнул Воробьев.

На данный момент вакцинацию от коронавируса в Московской области прошли почти 137 тысяч человек, прививку делают бесплатно по полису ОМС. Всего открыто около 200 пунктов вакцинации.

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Текстовая трансляция

8 ФЕВРАЛЯ

- Столичные власти могут снять антиковидные ограничения в ближайшие месяцы. В Москвы отмечают стабилизацию эпидситуации с Covid-19



- Ночные клубы в Подмосковье возобновляют обычную работу. В Подмосковье продолжают снимать ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Воробьев сообщил о возвращении Подмосковья к «доковидной» жизни.

На прошлой неделе по сути все ограничения сняты, на массовые мероприятия остались ограничения. Но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных стандартов. Мы по сути переходим в обычный, штатный режим работы.

- За сутки в России зарегистрировали 15 916 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 912 больных. В Москве - 1 728 .

- Пять препаратов для лечения коронавируса одобрили в России. Речь идет о фавипиравире, умифеновире, ремдесивире, интерфероне-альфа и гидроксихлорохине.

- Песков считает, что Россия летом вернется к нормальной жизни после пандемии. Он считает, что к лету у 60% россиян выработается иммунитет к коронавирусу и тогда можно будет жить прежней жизнью.

- Более 3,7 млн масок производят в Подмосковье ежедневно. В связи с пандемией коронавируса в Подмосковье в общественных местах необходимо носить защитные маски.