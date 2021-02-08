РИАМО - 8 фев. В Московской области в текущем году 40 ученых смогут купить себе жилье по госпрограмме «Социальная ипотека», также молодые специалисты могут стать соискателями премии губернатора Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В этом году в регионе также проведут ряд мероприятий, круглых столов, заседаний профильного комитета, на которых будут подняты актуальные на сегодня вопросы для ученых. В первую очередь это вопросы поддержки молодых ученых. В регионе особое внимание уделяют привлечению молодых специалистов.

«Сегодня, например, в Подмосковье действует программа «Социальная ипотека». Ею могут воспользоваться врачи, учителя и молодые ученые. Ожидается, что в рамках программы в 2021 году квартиры купят 40 ученых», – сказал спикер областного парламента Игорь Брынцалов.

Кроме этого, молодые специалисты могут стать соискателями премии губернатора Московской области в сфере науки и инноваций. Ежегодно лауреатами этой премии становятся 15 молодых ученых и авторских коллективов. Размер премии – 700 тысяч рублей.

«За последние годы мы видим высокое инвестиционно-технологическое развитие региона. Безусловно, пандемия внесла свои коррективы, однако сфера продолжает активно развиваться. Об этом говорит и то, что по итогам прошлого года Подмосковье возглавило рейтинг инвестпривлекательности регионов», – отметил Брынцалов.

Он подчеркнул, что подмосковные проекты в 2020 году привлекли 700 миллионов рублей в Фонде содействия инновациям. Фонд осуществляет финансовую поддержку молодых новаторов и малых предприятий, которые занимаются высокотехнологичными разработками с потенциалом коммерциализации. Это на 17% или на 124,5 миллиона рублей больше, чем в 2019 году.