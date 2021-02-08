РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 фев. В городском округе Люберцы вакцинировались от коронавирусной инфекции порядка шести тысяч человек, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В понедельник прошло дистанционное совещание с членами областного правительства и главами округов под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Люберчане могут вакцинироваться в одном из восьми пунктов на базе поликлинических отделений №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 11 или в стационарных пунктах: в ТЦ «Орбита», ТЦ «Светофор», в центральном отделении МФЦ, клубе «Активное долголетие». На сегодня в городском округе Люберцы порядка шести тысяч жителей сделали прививку от коронавируса», - сказал Ружицкий.

В ходе совещания, помимо массовой вакцинация от Covid-19, обсудили вопросы реализации госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и другие актуальные темы.

По словам Ружицкого, в рамках национального проекта президента РФ Владимира Путина «Образование» и госпрограммы Подмосковья в округе в 2021 году планируется сдача в эксплуатацию пристройки на 400 мест к зданию школы №59 в деревне Марусино.