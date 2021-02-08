РИАМО - 8 фев. В Московской области вакцинацию от коронавируса прошли 136 983 человека, вакцинация проводится бесплатно по полису ОМС, сообщили в министерстве здравоохранения Подмосковья.

Сделать прививку можно в поликлиниках, мобильных фельдшерско-акушерских пунктах и в торговых центрах. Прививку делают отечественным препаратом «Спутник V». В регион поступило более 200 тысяч доз препарата.

Записаться на вакцинацию в поликлинике можно на портале госуслуг, в самой поликлинике, МФЦ, а также по телефону «122».

В первую очередь прививка от коронавируса нужна тем, кто находится к группе риска. Это люди с хроническими заболеваниями, представители старшего поколения. До и после вакцинации за самочувствием пациента будет следить специалист.

Около 40% людей, прошедших вакцинацию от коронавируса в Подмосковье, это жители старшего возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сейчас в регионе ежедневно прививки от коронавируса делают до 7 тысяч человек. В феврале число вакцинируемых за сутки может вырасти до 10 тысяч.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

8 ФЕВРАЛЯ

- Столичные власти могут снять антиковидные ограничения в ближайшие месяцы. В Москвы отмечают стабилизацию эпидситуации с Covid-19



- Ночные клубы в Подмосковье возобновляют обычную работу. В Подмосковье продолжают снимать ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Воробьев сообщил о возвращении Подмосковья к «доковидной» жизни.

На прошлой неделе по сути все ограничения сняты, на массовые мероприятия остались ограничения. Но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных стандартов. Мы по сути переходим в обычный, штатный режим работы.

- За сутки в России зарегистрировали 15 916 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 912 больных. В Москве - 1 728 .

- Пять препаратов для лечения коронавируса одобрили в России. Речь идет о фавипиравире, умифеновире, ремдесивире, интерфероне-альфа и гидроксихлорохине.

- Песков считает, что Россия летом вернется к нормальной жизни после пандемии. Он считает, что к лету у 60% россиян выработается иммунитет к коронавирусу и тогда можно будет жить прежней жизнью.

- Более 3,7 млн масок производят в Подмосковье ежедневно. В связи с пандемией коронавируса в Подмосковье в общественных местах необходимо носить защитные маски.