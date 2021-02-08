РИАМО - 8 фев. С 10 февраля всем желающим станет доступно для скачивания приложение - путеводитель по наукоградам Подмосковья, также в приложении можно будет узнать о последних новостях в этой области, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Мы собрали всю информацию о науке: это информация о наукоградах, все меры поддержки, <...> все новости, которые у нас происходят в сфере развития науки», - сказала Зиновьева в ходе диалога правительства Московской области, Московского областного научно-технического совета и Совета молодых ученых и специалистов региона в Доме правительства Подмосковья.

Она отметила, что приложение уже можно скачать, но полная версия станет доступна 10 февраля.​

Подмосковье традиционно уделяет особое внимание привлечению молодых специалистов и их поддержке.