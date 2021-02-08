РИАМО - 8 фев. Следователи продолжают устанавливать причины гибели трех человек в квартире в подмосковном Щелкове, назначены экспертизы, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В одной из квартир в Щелкове 7 февраля обнаружили тела супругов и их пятилетнего сына. В бессознательном состоянии также нашли 14-летнюю дочь супружеской пары. По предварительным данным, они отравились газом. Криминалисты и специалист газовой службы провели осмотр места происшествия. Возбуждено дело по факту причинения смерти по неосторожности троим лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ)

«Изъята газовая колонка, вентиляционные труба и решетка, а также другие предметы. Установлено, что в квартире проведена перепланировка. По данным специалиста, дымоход чист», – говорится в сообщении.

По делу назначили три судебно-медицинских экспертизы, планируется и строительно-техническая. Следователи допрашивают сотрудников газовой службы и УК. Запрошена проектная документация и разрешительная документация по газификации квартиры.