РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 фев. Спортсмены из подмосковных Котельников заняли призовые места на турнире по рукопашному бою среди юношей и девушек, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Солнечногорске прошел областной турнир по рукопашному бою среди юношей и девушек в возрасте от 12 лет до 21 года. В нем приняли участие 350 спортсменов из клубов Московской области, Москвы и Липецка.

«Котельники представляли спортсмены МАУ СШ «Котельники». В очередной раз спортсмены показали хорошую технику и добились участия в финальной части турнира. В возрастной категории 14-15 лет второе место заняла Мария Самофалова», - говорится в сообщении.

В категории 16-17 лет третье место досталось Дане Солянову, Давиду Аваляну и Омару Магомедову.

«Поздравляем спортсменов и тренера Владимира Арешкина с достойными результатами», - заключается в материале.