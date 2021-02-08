РИАМО - 8 фев. На Щербаковской улице в Москве появится новый спортивный комплекс, его возведут возле Финансового университета правительства РФ, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

По словам главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Сергея Кузнецова, в столице продолжает развиваться спортивная инфраструктура. Это касается набережных, парков, дворов. Появляется и много отдельных спорткомплексов.

«Здание на Щербаковской улице будет иметь сложную форму со множеством выступающих кубических объемов и большим процентом остекления. В качестве отделки фасадов решено использовать матовые фиброцементные панели нескольких оттенков, а также металлические ламели», – пояснил Кузнецов.

Общая площадь здания составит порядка 3,5 тысячи квадратных метров. На первом этаже разместят гардероб, административные помещения, кабинет врача, раздевалки и тренажерный зал. На втором этаже появится борцовский зал со вспомогательными помещениями, на третьем – два универсальных зала.