РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. Жители подмосковного Подольска могут не бояться нежелательных побочных эффектов от вакцины «Спутник V», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В данный момент у медиков есть полное понимание того, как люди переносят вакцину «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). В городском округе Подольск вакцинация началась в конце 2020 года, в Подольской городской больнице №3 – с середины декабря. За это время у медиков уже накопился определенный опыт наблюдения за людьми разных возрастов, сделавших прививку», - сказала главный врач Подольской городской больницы №3, доктор медицинских наук, профессор Марина Черногорова.

По ее словам, вакцина «Спутник V» не дает никаких нежелательных побочных эффектов, когда потребовалось бы медицинское вмешательство.

Тысячи жителей округа уже привились в данный момент, и врачебная помощь при этом не потребовалась никому из них. При этом 80-85% привившихся вообще не ощущают никаких симптомов. Есть пациенты, у которых отмечается повышение температуры, озноб, головная боль, но по продолжительности эти симптомы держатся сутки, максимум двое.

«В любом случае мы всегда просим привившихся стараться избегать контактов, побыть дома, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией, потому что это самый ответственный период. Так что переносимость у «Спутника V» хорошая, призываю жителей Подольска не откладывать вакцинацию на потом», - заключила она.

Как отметил заместитель главы администрации округа по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников, вакцина в муниципалитет поступает каждую неделю в возрастающем количестве, а увеличение поставок ожидается в ближайшее время.