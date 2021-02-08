РИАМО - 8 фев. Крупное научное мероприятие с интерактивом и выставкой планируют провести в Подмосковье в начале июля, сообщила в понедельник министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках Года науки и технологий в доме подмосковного правительства стартовало совместное мероприятие с представителями Московского областного научно-технического совета и Совета молодых ученых и специалистов Московской области.

«Мы планируем летом, 5 июля, глобальное мероприятие с интерактивом, организацией выставки и приглашением на открытую площадку», - сказала Зиновьева в ходе встречи.

Она также высказала надежду, что эпидситуация в регионе позволит провести это крупное научное мероприятие.

Зиновьева добавила, что на данный момент в Московской области функционируют 288 научных предприятий, где работают порядка 40 тысяч ученых.

«40 тысяч ученых - это движущая сила экономики. <...> Уже 506 человек - молодых ученых и молодых сотрудников оборонных предприятий - получили льготную ипотеку», - заключила министр.