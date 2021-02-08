РИАМО - 8 фев. Коммунальщики устранили 839 фактов несвоевременной уборки снега и наледи, зафиксированных инспекторами подмосковного Госадмтехнадзора за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области.

«Наибольшее количество нарушений устранено в городских округах Подольск (44), Красногорск (38), Дмитровский (37), Одинцовский (35), Коломенский (34)», — сказал начальник регионального Госадмтехнадзора Олег Баженов.

Инспекторы также поставили задачу обработать остановки, платформы, лестницы и переходы противогололедными реагентами. Значительная доля работ по очистке снега и наледи прошла на детских площадках Подмосковья.

Согласно законодательству, вывозить снег с дворовых территорий можно не позднее пяти суток после окончания снегопада. Организации, не справившиеся с этим, привлекают к административной ответственности.