РИАМО - 8 фев. За первую неделю февраля в столице зарегистрировали 121 дорожно-транспортное происшествие, в которых 128 человек получили травмы разной степени тяжести, сообщается в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

В результате ДТП погибли 10 человек.

«В числе ДТП: 61 столкновение транспортных средств, 42 наезда на пешеходов, из которых 21 произошло в зоне действия пешеходного перехода, четыре наезда на стоящее транспортное средство и 12 наездов на препятствие», – говорится в сообщении.

Столичная Госавтоинспекция просит водителей и участников дорожного движения быть внимательными на проезжей части.

До конца недели в мегаполисе может сохранится морозная погода. В связи с этим на городских дорогах возможно образование гололедицы.

В целях безопасности участникам дорожного движения рекомендуют строго соблюдать ПДД и проявить взаимоуважение.