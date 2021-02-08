РИАМО - 8 фев. За первую неделю февраля в столице зарегистрировали 121 дорожно-транспортное происшествие, в которых 128 человек получили травмы разной степени тяжести, сообщается в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.
В результате ДТП погибли 10 человек.
Столичная Госавтоинспекция просит водителей и участников дорожного движения быть внимательными на проезжей части.
До конца недели в мегаполисе может сохранится морозная погода. В связи с этим на городских дорогах возможно образование гололедицы.
В целях безопасности участникам дорожного движения рекомендуют строго соблюдать ПДД и проявить взаимоуважение.
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