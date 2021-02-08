РИАМО - 8 фев. В столичном районе Зюзино по программе реновации построят жилой дом, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В районе Зюзино по адресу: Севастопольский проспект, владение 71, корпус 1, началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации на 156 квартир. В настоящее время ведутся работы подготовительного периода, ограждение строительной площадки, устройство бытового городка и временных дорог», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

В двухсекционной новостройке с подземным паркингом разместят 60 однокомнатных квартир, 37 – двухкомнатных и 59 – трехкомнатных. Общая площадь 156 квартир составит почти 9,1 тысячи квадратных метров. Отделка квартир будет соответствовать стандартам реновации.

Фасады здания облицуют керамическим пиленым кирпичом, а лоджии – остеклят.

В вестибюле жилой части расположатся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и зона размещения почтовых ящиков. С целью создания удобства перемещения между этажами будут установлены лифты грузоподъемностью 1000 и 400 килограммов, которые оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Для того, чтобы мамы с колясками, а также маломобильные граждане могли без труда попасть в подъезд, проектом предусмотрено создание входа в здание, пола вестибюля и лифтового холла на первом этаже в один уровень с землей. Планируется, что препятствовать скольжению в любое время года будет плитка с шероховатой поверхностью. Ее разместят у входной группы новостройки.

Благоустройство придомовой территории предусматривает обустройство спортивной и детской площадок, а также площадки для отдыха взрослых. На территории также высадят кустарники, деревья, разобьют цветники и газоны.

Загрутдинов отметил, что в настоящее время в районе возводятся 10 жилых домов, общая площадь которых составляет 62 тысячи квадратных метров. В них 1 042 квартиры – все они предназначаются для переселения по программе реновации. Так, пять домов планируют ввести в эксплуатацию в этом году, а остальные – следующем.

Он добавил, что в ближайшее время планируется начать строительство на еще одной площадке. Новые квартиры в районе полагаются жителям 182 домов, где проживают свыше 40 тысяч граждан.