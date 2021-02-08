РИАМО - 8 фев. За минувшую неделю на маршрутах Подмосковья свыше 9 тыс поездок совершили пассажиры по карте «Тройка», оплату по ней запустили 1 февраля на более чем 300 автобусных маршрутах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Возможность оплаты проезда «Тройкой» является одним из основных этапов по запуску единого платежного пространства в Московской области и Москве. Главным преимуществом для пассажиров является удобство: сейчас пассажиры в 53 городах Подмосковья могут оплачивать проезд одной картой на всех видах общественного транспорта Москвы и области: в автобусах, МЦД и метро», — сказал вице-губернатор региона Игорь Тресков.

Он добавил, что запуск «Тройки» на остальных маршрутах будет идти поэтапно. Карту подключат еще на большем числе маршрутов, сначала — во всех автобусах Мострансавто. К лету все автобусы областных перевозчиков будут принимать «Тройку».

Наибольшей популярностью карта пользовалась у пассажиров Королева. Там совершили свыше 1,4 тысячи поездок. А в Подольске и Красногорске «Тройкой» оплатили проезд более 1 тысячи раз.

«Это большой шаг на пути создания единого транспортного пространства между Москвой и областью, сейчас мы работаем над расширением тарифной линейки», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что интеграция «Тройки» увеличит скорость и комфорт поездок между городом и областью для тысяч пассажиров ежедневно.

С 1 февраля «Тройкой» можно оплатить проезд на более 1,1 тысячи подмосковных автобусов в 53 округах. Стоимость проезда на маршруте с регулируемым тарифом составляет 37 рублей. Для оплаты необходимо приложить карту к валидатору в салоне автобуса и дождаться сигнала об успешной транзакции.