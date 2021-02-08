РИАМО - 8 фев. Новостройку в районе Восточное Измайлово передадут жильцам в течение первого полугодия 2021 года, переезжать в новое жилье по программе реновации будут 76 семей, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«В первом полугодии 2021 года под заселение планируется передать новостройку на улице 13-я Парковая, дом 16А. Смотровые ордера будут представлены 76 семьям из пятиэтажки номер 71/25, корпус 2 на Измайловском бульваре», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Дом рассчитан на 147 квартир. В них будет улучшенная отделка по стандартам реновации. Четыре квартиры будут оборудованы для маломобильных граждан. Придомовую территорию комплексно благоустроили, установили на ней площадки для игр и спорта.

Четыре «стартовые» площадки площадью более 70,1 тысяч квадратных метров подобрали в Восточном Измайлове для переселения по программе реновации. В районе запланировано переселить жителей 53 домов, общей площадью квартир 172,5 тысячи квадратных метров.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она подразумевает расселение более 5,1 тысячи домов, где проживают около миллиона москвичей.

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