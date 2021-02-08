РИАМО - 8 фев. В текущем году на полигоне Московской железной дороги планируют отремонтировать 390,7 километра путей и уложить 372 стрелочных перевода, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Для проведения работ разрабатываются специальные технологические «окна», также применяются другие методы, позволяющие свести к минимуму влияние на график движения поездов.

«По сравнению с предыдущим годом на 14% увеличится объем ремонтных работ, выполняемых по технологии «закрытый перегон», что позволяет сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объем работ за меньший промежуток времени. Движение поездов организовывается по соседним путям в реверсивном режиме», - говорится в сообщении.

В число наиболее протяженных участков путей, где будет проводиться капитальный ремонт, вошли: Воскресенск – Шиферная – Пески, Овражки – Гжель, Румянцево – Чисмена, Можайск – Бородино – Уваровка, Дмитров – Каналстрой – Вербилки, Москва-Бутырская – Лобня, Москва – Товарная-Курская – Люблино-Сортировочное. Кроме того, на МЦД отремонтируют 34,7 километра путей.

По словам начальника МЖД Михаила Глазкова, в 2021 году в Центральном транспортном узле будет проложено 91,7 километра новых путей с устройством остановочных пунктов.