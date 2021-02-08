РИАМО - 8 фев. Свыше 50 тысяч обращений от жителей Подмосковья поступило на портал «Добродел» в январе текущего года, общее количество принятых жителями решений за январь превысило 25 тысяч. Об этом сообщили РИАМО в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«За неделю (с 28 января по 3 февраля) к порталу «Добродел» присоединились 6187 пользователей, также почти 3,5 тысячи человек установили мобильное приложение», — сказали в министерстве.

За неделю на портал пришло 13,3 тысячи сообщений и решено 9,5 тысяч проблем. Наибольшее число обращений касалось снега – 4,8 тысячи, дорог – 1,5 тысячи, многоквартирных домов – 1,3 тысячи, дворовых территорий – 930.

Самое большое снижение новых жалоб у категории «Снег» – 8 тысяч. По направлениям «Дороги», «Контейнерная площадка», «Мусор» также незначительно снизились жалобы и наблюдается положительная динамика.

Портал «Добродел» – это единая книга жалоб и предложений Московской области. Он помогает жителям Подмосковья решать конкретные проблемы без заполнения бумажных документов и поиска необходимых инстанций.