РИАМО - 8 фев. Власти Москвы отмечают стабилизацию эпидситуации с Covid-19, поэтому ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, могут быть сняты в ближайшие месяцы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы видим положительную динамику как в снижении количества заболевающих ежедневно, так и по количеству госпитализаций. Как только нам будет позволять медицинская система, будем снимать ограничения», — сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Он выразил надежду, что в ближайшие месяцы город вернется к привычному ритму жизни.

В Москве за сутки подтвердили 1728 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе выявлено за пандемию 945 452 случая инфицирования Covid-19.

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Текстовая трансляция

8 ФЕВРАЛЯ

- Столичные власти могут снять антиковидные ограничения в ближайшие месяцы. В Москвы отмечают стабилизацию эпидситуации с Covid-19



- Ночные клубы в Подмосковье возобновляют обычную работу. В Подмосковье продолжают снимать ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Воробьев сообщил о возвращении Подмосковья к «доковидной» жизни.

На прошлой неделе по сути все ограничения сняты, на массовые мероприятия остались ограничения. Но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных стандартов. Мы по сути переходим в обычный, штатный режим работы.

- За сутки в России зарегистрировали 15 916 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 912 больных. В Москве - 1 728 .

- Пять препаратов для лечения коронавируса одобрили в России. Речь идет о фавипиравире, умифеновире, ремдесивире, интерфероне-альфа и гидроксихлорохине.

- Песков считает, что Россия летом вернется к нормальной жизни после пандемии. Он считает, что к лету у 60% россиян выработается иммунитет к коронавирусу и тогда можно будет жить прежней жизнью.

- Более 3,7 млн масок производят в Подмосковье ежедневно. В связи с пандемией коронавируса в Подмосковье в общественных местах необходимо носить защитные маски.