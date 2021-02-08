РИАМО - 8 фев. Более 45 тысяч юных москвичей учатся в предпрофессиональных классах, которые открыты в 400 городских школах, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«У детей и родителей все больше растет интерес к предпрофессиональному образованию. В этом учебном году, например, число учащихся таких классов выросло на 20%. Всего медицинские, инженерные, академические, кадетские, педагогические и ИТ-классы посещают более 45 тысяч школьников», - сказала Ракова.

Он отметила, что старшеклассники на практике знакомятся с современными решениями в разных областях науки, осваивают профессиональное оборудование, проводят научные исследования и проходят практику на площадках вузов и работодателей.

Благодаря системе предпрофессионального образования столица готовит новых специалистов в энергетике, медицине, программировании, биохимии, инженерии и других сферах.

Москва делает все возможное, чтобы с юных лет развивать научный потенциал школьников. Разработки молодого поколения город поддерживает премиями и наградами.