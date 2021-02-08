РИАМО - 8 фев. Средний чек в столичных заведениях общепита увеличился на 5-7% после отмены ограничения на работу в ночное время, введенное из-за пандемии коронавируса, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Если говорить про структуру потребления, то изменился и средний чек — на 5-7% он увеличился», — сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что рост выручки связан с возвращением посетителей в заведения. Особенно это заметно в пятницу и выходные дни, когда люди посещают рестораны и бары.

«Это не разовый спрос, а восстановительный», — резюмировал Ефимов.

Запрет на работу общепита и развлекательных заведений после 23:00 в Москве вступил в силу 13 ноября 2020 года. Запрет был снят по решению властей 27 января.​