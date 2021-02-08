РИАМО - 8 фев. В новом тепличном комплексе в селе Турово городского округа Серпухов были собраны первые 10 тонн свежих и экологически чистых огурцов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Первый урожай – более 10 тоннэкологически чистых, свежих огурцов собрали на предприятии «Туровский тепличный комплекс». Первая очередь комплекса с производственной площадью в 6,2 гектара была введена в эксплуатацию 25 декабря 2020 года. В ее строительство вложили более 1,7 миллиарда рублей», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он добавил, что в комплексе огурцы выращивают с соблюдением стандартов экологии. Сами теплицы оснащены системами капельного полива и контроля климата. Растения опыляются шмелями, обеспечивая прирост урожая на 20-50%. Также плоды имеют лучшие вкусовые характеристики, они сочные и ровные.

Воскресенский отметил, что в марте ожидается первый урожай среднеплодных томатов лучших сортов. Их посеяли овощеводы комплекса. Создание теплицыпозволило обеспечить жителей городского округа свыше 50 рабочих мест. Набор кадров продолжается. Сотрудники предприятия имеют стабильную зарплату, 8-часовой рабочий день, 5-дневную рабочую неделю, а также корпоративный транспорт до места работы.