РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 фев. Люберецкие спортсмены завоевали бронзовые медали на межмуниципальных соревнованиях по самбо, выиграв путевку в финал первенства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В соревнованиях участвовали 105 спортсменов из девяти муниципалитетов Московской области.

«Прошли межмуниципальные соревнования по самбо среди юношей 14-16 лет (восточная территория). Люберчане Владислав Шефтель в весовой категории до 71 килограмма и Нодар Джариашвили в весовой категории свыше 88 килограммов завоевали бронзовые медали. Ребята успешно справились с задачей и вышли в финал первенства Московской области», - говорится в сообщении.