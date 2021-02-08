РИАМО - 8 фев. Больше всего случаев коронавируса за сутки в Подмосковье выявили в Балашихе (68) и Щелкове (65), всего за это время в области зафиксировали 912 случаев заболевания, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Ни одного случая коронавируса за сутки не выявили в Звездном городке, Красноармейске, Лотошине, Молодежном, Лыткарине, Павловском Посаде и Рошале. По одному случаю — во Власихе, в Бронницах, Серебряных Прудах, Талдоме и Шаховской.

По два случая выявили в Ивантеевке, Фрязине, Зарайске, Можайске и Озерах, про три — в Котельниках, Электростали, по четыре — в Кашире, Егорьевске, Электрогорске, пять — в Воскресенске, по шесть — в Луховицах, Наро-Фоминске, Черноголовке, по семь — в Протвине и Краснознаменске, по восемь — в Пущине, Лобне, Ступине и Шатуре.

Десять случаев выявили в Коломне, по 11 — в Волоколамске и Лосино-Петровском, по 12 — в Богородском округе, Рузе, Орехово-Зуеве, Клину и Истре, по 13 — в Подольске, Пушкине, Дзержинском, Дмитрове, Серпухове, 14 — в Чехове, по 17 — в Красногорске и Дубне.

24 случая коронавируса выявили в Домодедове, 26 — в Реутове и Сергиевом Посаде, по 29 — в Одинцове, Долгопрудном, 34 — в Мытищах, 35 — в Раменском, 36 — в Химках, 38 — в Жуковском, 41 — в Солнечногорске, 47 — в Ленинском округе, 51 — в Люберцах, 55 — в Королеве.

В Московской области за весь период пандемии зарегистрировано 200 203 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4036 пациентов, выздоровели 161 059 человек.

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Текстовая трансляция

8 ФЕВРАЛЯ

- Ночные клубы в Подмосковье возобновляют обычную работу. В Подмосковье продолжают снимать ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Воробьев сообщил о возвращении Подмосковья к «доковидной» жизни.

На прошлой неделе по сути все ограничения сняты, на массовые мероприятия остались ограничения. Но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных стандартов. Мы по сути переходим в обычный, штатный режим работы.

- За сутки в России зарегистрировали 15 916 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 912 больных. В Москве - 1 728 .

- Пять препаратов для лечения коронавируса одобрили в России. Речь идет о фавипиравире, умифеновире, ремдесивире, интерфероне-альфа и гидроксихлорохине.

- Песков считает, что Россия летом вернется к нормальной жизни после пандемии. Он считает, что к лету у 60% россиян выработается иммунитет к коронавирусу и тогда можно будет жить прежней жизнью.

- Более 3,7 млн масок производят в Подмосковье ежедневно. В связи с пандемией коронавируса в Подмосковье в общественных местах необходимо носить защитные маски.